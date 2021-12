Diversidade nos passos e ritmos marca o Vivadança Festival

A diversidade de linguagens foi o mote para que a curadoria da 9ª edição do Vivadança Festival Internacional desenvolvesse a programação deste ano.

O evento, que começa nesta sexta-feira, 10, e se estende até o dia 29 de abril, traz 30 espetáculos e performances em mais de dez espaços entre ruas, praças e teatros de Salvador e Camaçari.

"Ao montar a grade, a primeira coisa que tenho em mente é a variedade. Respondo algumas perguntas: de onde os artistas vêm? Quais são os seus estilos de dança?", explica Cristina Castro, diretora geral do evento.

Força coreográfica



A abertura do festival ficou sob a responsabilidade do Balé da Cidade de São Paulo. O grupo, dirigido pela coreógrafa Iracity Cardoso, se apresenta hoje, às 20h, no Teatro Castro Alves.



A companhia traz para a capital baiana trechos de três coreografias de sucesso: Uneven, do espanhol Cayetano Soto; O Balcão do Amor, do israelense Itzik Galili e Cantata, coreografada pelo italiano Mauro Bigonzetti.

"Há 20 anos o balé não fazia espetáculos em Salvador. É um prazer esse retorno", afirma Iracity, que assumiu o balé do Theatro Municipal em 2013.

Segundo ela, as três peças materializam a pluralidade e incentivam a diversidade no evento.

"Enquanto que Uneven traz a ideia de desequilíbrio nos movimentos, O Balcão do Amor apresenta poesia com humor".



Cantata, por sua vez, reúne 20 bailarinos no palco. "Fizemos uma homenagem à imigração italiana no aniversário de São Paulo".

Mostras de peso

Com a perda de R$ 500 mil no orçamento por conta da baixa no número de patrocinadores, as atividades no Espírito Santo e Minas Gerais foram abandonadas.

Mesmo com as adversidades, as mostras ainda trazem uma relevante participação de grupos.



A Mostra Hip Hop chega ao oitavo ano e inicia as atividades no dia 18, às 10h, no Vila Velha.



"Convidamos um grupo de Los Angeles com sua dança-teatro. Teremos um debate sobre empreendedorismo no hip hop e uma batalha de break com duplas de todo o Brasil", detalha Cristina.

Na Mostra Casa Aberta, mais de 400 artistas vão ocupar o Teatro Isba entre os dias 14 e 16 de abril sempre às 20h. A intenção é incentivar a trajetória na dança.

Passos da Bahia

A 2ª Mostra Baiana de Dança Contemporânea abre o programa de apresentações amanhã, às 19h, no Espaço Xisto, com o espetáculo Quaral, da João Perene Núcleo de Investigação Coreográfica. Seis espetáculos profissionais integram essa grade de atrações.

João Perene, diretor da companhia, afirma que este espetáculo mistura ritmos brasileiros como maracatu e embolada.



"As pessoas não conhecem o seu próprio quintal. A gente lida com referências americanas e europeias na dança contemporânea e viramos eco".



Negócios de dança

Ainda amanhã, antes da apresentação de Quaral, acontece no Espaço Xisto, às 16h, a Rodada de Negócios, novidade dentro da programação do Vivadança.

Segundo Cristina, não adianta a formação se não existe mercado para os profissionais atuarem.

Sete diretores e programadores de dança virão para assistir as obras, conversar com os artistas e receber materiais.

Fernando Dourado, coordenador de dança da Prefeitura de São Paulo, promete levar pelo menos um espetáculo para se apresentar na capital paulista.

"Minha expectativa é ouvir essas companhias e trazer uma delas para a Sala Paissandu".



Mais diversidade

No sábado, 11, às 20h, o Teatro Vila Velha recebe o espetáculo Fukushima, Mon Amour, do japonês Tadashi Endo. O solo parte do caos deixado por um tsunami.

Além disso, o festival conta com intervenções no jazz do MAM (Museu de Arte Moderna) e na varanda do Teatro Sesi.



"A rua é a arena máxima. Queremos captar o público espalhado por ela", finaliza Cristina.

