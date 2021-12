Desplante.doc é apresentado gratuitamente no teatro do ICBA

A bailarina Laura Pacheco apresenta em Salvador o espetáculo Desplante.doc onde transita pelas linguagens do videoexperimental, dança e performance. As apresentações acontecem na sexta-feira,15, e sábado,16, sempre às 20h, no teatro do Instituto Cultural Brasil Alemanha (ICBA). A entrada é gratuita.

Na montagem, o corpo da artista se torna o local de produção da obra, que mostra as diferenças culturais, passeando pela dança flamenca e butoh. Em cena, Laura trata de choques culturais, deslocamentos, adaptações e estranhamentos das etnias.

A criação do trabalho partiu de uma pesquisa artístico-acadêmica que teve início durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Laura finalizou a montagem durante a viagem de um ano e quatro meses onde realizou intercâmbio nas cidades europeias de Madri e Berlim.

Em Madri, a artista contou com a colaboração de outros profissionais, como o baiano Giltanei Amorim e da bailarina espanhola Carmen Talegona, referência mundial no flamenco.

