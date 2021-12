Deborah Colker traz três espetáculos para Salvador

A Cia. de Dança Deborah Colker vai movimentar o mês de agosto no Teatro Castro Alves. Serão três espetáculos nos palcos do TCA: Velox, Nós e Tatyana.

O Velox será o primeiro, no dia 10 de agosto, às 21h. O espetáculo, de 1995, foi remontado para festejar os 20 anos da companhia. Velox envolve cinco temas que têm como fio condutor o estudo do movimento: Mecânica, Cotidiano, Alpinismo, Lutas Marciais e Esportes.

Nos dias 14 e 15 de agosto, será apresentado Nó, produção de 2005. Deborah Colker transforma o tema "desejo" em dança. Já Tatyana vai encerrar a turnê no TCA nos dias 17 e 18 de agosto. A montagem leva aos palcos os personagens do romance em versos Evguêni Oniéguin, de Aleksandr Púchkin (1799-1837).

Os ingressos para cada um dos espetáculos já estão à venda e custam R$ 60 (filas de A a P), R$ 50 (de Q a Z) e R$ 40 (de Z1 a Z11).

adblock ativo