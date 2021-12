Deborah Colker apresenta Velox, Nó e Tatyana no TCA

A premiada Cia. de Dança Deborah Colker, como parte da turnê comemorativa dos seus 20 anos, traz a Salvador os espetáculos Velox, Nó e Tatyana. Serão ao todo seis apresentações no Teatro Castro Alves. Para 2014, a trupe anuncia novo espetáculo: Belle de Jour ( A Bela da Tarde), inspirado na obra literária de Joseph Kessel.

Será uma grande oportunidade de o público baiano conferir três montagens do repertório da companhia, consagrada no Brasil e no mundo por aliar vigor criativo, técnica apurada, precisão e experimentação de movimentos.

A partir deste sábado, às 21 horas, será apresentado Velox, o segundo espetáculo da companhia e seu primeiro grande sucesso. A montagem, que envolve temas como mecânica, cotidiano, alpinismo, lutas marciais e esportes, também será apresentada domingo, às 11 horas, dentro do projeto Domingo no TCA (neste dia o ingresso custa apenas R$ 1).

O espetáculo Nó, que trata da alma humana e tem como foco o desejo, será apresentado na próxima quarta e quinta, (14 e 15), às 21 horas. Já a montagem Tatyana, inspirada no romance Evguêni Oniéguin, do russo Aleksandr Púchkin, será apresentada no sábado (dia 17), às 21 horas, e domingo (dia 18), às 20 horas.

Balanço

A coreógrafa Deborah Colker faz um balanço destes 20 anos da Cia: "O meu primeiro trabalho foi Vulcão e já no final do processo percebi que estava montando não só um espetáculo, mas uma companhia. Depois, com Velox, o segundo trabalho e primeiro grande sucesso do grupo, inaugurei a relação do movimento com o espaço. Depois veio o reconhecimento do trabalho da Cia. no Brasil e no mundo. Foi tudo muito intenso", afirma.

"Quando comecei, minha filha, Clara, tinha nove anos e meu filho, Miguel, sete. Hoje já sou avó e, inclusive, meu neto Theo, de quatro anos, que é filho de um baiano, estará em Salvador. Olhando para trás, foram anos de muitos desafios", complementa.

Para a turnê comemorativa da Cia, que se apresenta em sete cidades (Aracaju, Maceió, Uberlândia, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro), foram mobilizadas 25 pessoas: 18 bailarinos e sete profissionais, entre técnicos e produtores.

Três caminhões são responsáveis pelo transporte de 17 toneladas de equipamentos (cenário e figurino). A Petrobras patrocina a Cia, que treina 7h45 diariamente técnicas de balé clássico e dança contemporânea.

Novidades

A Cia Deborah Colker, que este ano, antes desta turnê, já se apresentou em oito países (Omã, Israel, Inglaterra, Portugal, Equador, Colômbia, Peru e Brasil), tem mais novidades.

A celebração dos 20 anos envolve o lançamento de dois livros: "Um, com 250 fotos de Flávio Colker e textos de Francisco Bosco e Donald Hutera, será lançado em outubro deste ano. O outro, feito por mim, mostrará o processo de trabalho desenvolvido pela companhia nestes 20 anos e, provavelmente, sairá em 2014", afirma Deborah.

A nova criação da companhia será adaptada do livro Belle de Jour, de Joseph Kessel, já adaptado para o cinema pelo cineasta espanhol Luis Buñuel (A Bela da Tarde - Belle de Jour), com a atriz Catherine Deneuve.

Razão e instinto

"Nesta segunda adaptação literária - a primeira foi a obra Tatyana-, vou tratar do embate entre razão e instinto. Isto me interessa muito. Como o ser humano convive com lados tão contraditórios? Um lado sistemático, racional, ligado ao pensamento, e outro ligado ao instinto, desejo e inconsciente? Buñuel adaptou a obra para o cinema, mas nunca vi nenhuma adaptação no teatro ou na dança", afirma.

Deborah, que criou para o Cirque du Soleil o espetáculo Ovo, em 2009, ainda não sabe quando a montagem será apresentada no Brasil. "Ovo estreou no Canadá em 2009 e sei que, depois das férias da companhia, vai para o Japão. Ouvi falar que talvez em 2015 seja apresentado no Brasil, mas nada posso garantir ", afirma.

