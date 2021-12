Coreógrafa Nildinha Fonseca defende incentivo à dança local

"A falta de políticas públicas culturais mais eficazes que garantam a estabilidade e manutenção de grupos de dança, bem como o pouco envolvimento da iniciativa privada nesta área, e até os poucos empreendimentos dos dançarinos na questão da formação de plateia, são alguns dos problemas enfrentados pela categoria, que, além de tudo, é desunida e competitiva".

A afirmação é da dançarina, professora, preparadora técnica de dança afro contemporânea e coreógrafa, Nildinha Fonseca, 28 anos de carreira. NiIdinha, desde 1988, passou a ser integrante do Balé Folclórico da Bahia, única companhia de dança folclórica profissional do País.

Ela lamenta que, neste cenário nada estimulante, a dança de matriz africana ainda sofra, também, com o preconceito e atribui isto ao racismo, lembrando que os dançarinos do Balé Folclórico já chegaram a ser revistados em apresentações em hotéis, onde entravam pelos fundos.



"Isto não acontece hoje em dia, mas já sofremos esse tipo de humilhação", conta, acrescentando que no exterior, ao contrário, a companhia sempre foi respeitada.

Meu pirão primeiro

Nildinha Fonseca acentua que a situação de sobrevivência é tão difícil que, na guerra dos patrocínios, os contemplados desmerecem os outros colegas. "É aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não há preocupação com o coletivo", afirma.

Ela cita O Boticário, empresa que patrocinou o grupo através de edital. "Mas, em geral, a iniciativa privada ignora as artes, a sua importância", complementa a artista.

Em relação à questão de formação de plateia, ela opina que os dançarinos deveriam realizar mais projetos para levar a arte para aqueles que não têm condições de frequentar o teatro.

"Formar plateias é muito importante. Tem pessoas em Salvador, por exemplo, que desconhecem totalmente o trabalho do Balé Folclórico da Bahia", diz.

Pouca pesquisa

Nildinha continua enumerando os problemas: ela critica uma vertente da dança afro que esquece a pesquisa da dança de matriz africana, de raiz. "Fica no oba-oba e isto está tomando algumas proporções preocupantes", comenta ela.

Mas, atenta a tudo, fala sobre a contribuição positiva da dança de rua. E cita a importância de profissionais como Antonio Cozido, que vem divulgando este tipo de manifestação, conhecida nas academias como swing baiano.

"Nós somos um povo criativo. Descobrimos muitos talentos dançando nas ruas e encaminhamos ao Balé para ser aproveitado", afirma.

Camareira

A trajetória de Nildinha, que também é professora da Funceb (Fundação Cultural da Bahia) e traz no currículo várias turnês nacionais e internacionais, além de vasta experiência com oficinas (só no Vila Verão, projeto do Teatro Vila Velha, tem 15 anos), daria um bom filme.

Quem a vê no Balé Folclórico exercendo as funções de preparadora técnica de dança afro contemporânea, dançarina/ solista, coreógrafa ou assistente de coreografia, não imagina que ela começou no grupo como camareira, aos 18 anos.

Sim, é verdade que ela já tinha experiência em dança, pois iniciou, aos 16 anos, com o pioneiro Mestre King (Raimundo Bispo dos Santos, 72, professor e coreógrafo, que desenvolveu um método que misturava elementos de danças folclóricas e populares brasileira, no extinto Grupo Folclórico do Serviço Social do Comércio (Sesc).

King, o primeiro homem a se graduar em Dança pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), formou gerações de profissionais, é bom lembrar, e Nildinha desfrutou um pouco de seu talento.



Desafio

Em 1988, a dançarina assistiu a criação do Balé Folclórico da Bahia (BFB) - e mal sabia que meses depois estaria dentro da companhia.

"Quando vi o Balé, fiquei louca, falei com Vavá Botelho - apelido de Walson Botelho, um dos fundadores junto com Ninho Reis -, mas a única vaga que tinha era a de camareira. Topei na hora, pois queria de alguma forma estar no grupo", conta Nildinha.

Quando o BFB, neste mesmo ano, viajou com o Projeto Mambembão, uma dançarina ficou impossibilitada de se apresentar. "Eu que passava as roupas e corria para as coxias para apreciar o balé, pedi, então, a Vavá para entrar no lugar dela no solo", conta.

O resultado é que Nildinha continuou até hoje como dançarina da primeira Cia, galgando outras funções, já que também acabou se graduando pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), nos cursos de Licenciatura em Dança e Dançarino Profissional.

