Conversas Plugadas irá discutir trajetórias negras na dança

A primeira edição do ano do projeto Conversas Plugadas discutirá Dança e Emancipação – Trajetórias Negras pela Dança, na quinta-feira, 18, das 17h às 19h, na Sala do Coro do TCA, com entrada franca.

Participam do evento os dançarinos Hugo Rojas, do Paraguai, James Carlès, da França, e o brasileiro Paullo Fonseca. Eles discutirão suas construções enquanto artistas negros, oriundos de diferentes partes do mundo e com suas experiências particulares, num bate-papo com mediação de Mamadou Gaye (Aliança Francesa).

O evento, que é parceria do Teatro Castro Alves (TCA) com o Vivadança Festival Internacional, terá como abertura a apresentação de 'Atlântico', de Paullo Fonseca.

O especial do Conversas Plugadas surge a partir da necessidade de debater o tema e discutir a dança como meio de libertação para os profissionais de minoridades ou qualquer pessoa que precise superar barreiras.

