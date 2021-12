Competição de breakdance seleciona finalistas nacionais

O "Red Bull BC One" traz para o Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, no dia 30 de maio, às 19h, a final nacional da competição de breakdance que irá eleger o melhor b-boy do mundo. Os ingressos para o evento, que custam R$ 10, já estão à venda.

Os 16 finalistas, que foram selecionados em outros eventos que ocorreram pelo Brasil entre 21 de março e 2 de maio, se enfrentarão em batalhas homem-a-homem, onde serão analisados critérios como musicalidade, originalidade, performance e presença de palco.

Os concorrentes serão avaliados por Pelezinho e Andrezinho, dois experientes b-boys brasileiros, e pelo colombiano Arex, integrante do grupo Crew Peligrosos.

Os dois selecionados ocupam duas das três vagas para a final latino-americana da competição, que acontece em 30 de outubro na cidade de Lima, no Peru. De lá, o melhor colocado segue para a final mundial, que será realizada no dia 14 de novembro em Roma, na Itália, reunindo os melhores b-boys do mundo.

