Compañia Antonio Gades traz dança flamenca a Salvador

A Compañia Antonio Gades, uma das mais conceituadas no cenário mundial da dança flamenca, inicia turnê pelo país na próxima semana com o espetáculo Fuego, inspirado no balé El Amor Brujo, de Manuel de Falla (1876-1946), que estreou no Théâtre du Châtelet, em Paris, em 1989.



A montagem relembra o 10º aniversário do falecimento de Antonio Gades (1936-2004), maior ícone do flamenco de todos os tempos e o principal nome da história da dança da Espanha, criador de uma linguagem e estética única.



As apresentações pelo Brasil têm início no próximo dia 24, no Teatro Guaíra, em Curitiba, seguindo para Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country, no dia seguinte.

De lá, a Compañía Antonio Gades segue para o Rio de Janeiro, no Theatro Municipal, nos dias 27 e 28, para São Paulo, no Teatro Alfa, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, e encerrando, em Salvador, no Teatro Castro Alves, no dia 3.



Manter a tradição



Fuego foi concebido e coreografado por Gades e pelo cineasta Carlos Saura (os dois juntos realizaram a trilogia fílmica Bodas de Sangue, Carmen e El Amor Brujo) .



"A companhia luta por manter a estética e filosofia de Antonio Gades, com uma linguagem estética enraizada nas tradições e na cultura do povo espanhol", destaca a diretora artística da Cia, Stella Arauzo, escolhida pessoalmente por Gades para comandar a instituição e parceira do bailarino por mais de 20 anos.



Após a morte de Gades, o objetivo maior da Cia tem sido mesmo o de preservar o legado do grande bailarino e coreógrafo, responsável pela renovação da linguagem do flamenco, sem afastar-se de suas origens.



O espetáculo conta, entre elenco e produtores, com 30 pessoas. Para Stella Arauzo, "é um milagre que a Cia continue se mantendo no cenário artístico, com poucos recursos".



Manter a raiz



Sobre o surgimento de novas companhias do flamenco no mundo, a coreógrafa disse que é importante a evolução. "Mas me preocupo com a descaracterização do flamenco, que não pode perder sua raiz e essência", ressalva.



Fuego narra a história de Candela, uma jovem cigana atormentada pelo fantasma de seu antigo amor, que morre apunhalado numa briga.



Quando Candela encontra um novo pretendente, Carmelo, o fantasma intervém para provocar uma separação. Esta tenta, então, exorcizar o espectro. Numa atmosfera de sensualidade, lendas e superstições, com direito a crenças em feitiços, o espetáculo é ambientado em uma pequena vila da colorida e alegre Andaluzia.



Minimalismo



Fuego oferece ao público o mais puro flamenco, de acordo com Stella, "com minimalismo, contenção, sem a utilização de adornos supérfluos, mas com o sentimento na dança".

Para Gades era imprescindível eliminar o estilo pomposo do flamenco (as lantejoulas, os virtuosismos) para trazer à luz a essência da dança. O coreógrafo se preocupava com os passos, a coreografia, não o entorno.



Stella Arauzo diz que tem muitas lembranças de Antonio Gades "mestre na arte, na dança, no teatro e na vida. Cheio de valores, como a honestidade. Para mim ele é tudo", afirma.

Primeira bailarina das coreografias de Gades desde a década de 80, Stella Arauzo assumiu a direção artística da companhia em 2005, alguns meses depois de o bailarino morrer, com câncer, aos 67 anos, consternando a dança espanhola e mundial.

Eduarda Uzêda Compañia Antonio Gades traz dança flamenca a Salvador

