Companhia Russian State Ballet faz apresentação inédita em Salvador

O Moscow Step by Step, da companhia Russian State Ballet, apresenta-se pela primeira vez em Salvador. O espetáculo traz um dos maiores grupos de sapateado e ilusionismo de Moscow. Além deles, terá ainda apresentação do pianista Bazhenov Evgeny e da cantora Anna Kostyleva, do Teatro Opereta.

O show será no Teatro Castro Alves (TCA), nesta quinta-feira, 8, a partir das 21h. O valor dos ingressos é entre R$ 50 e R$ 200 e pode ser adquirido no SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e pelo site do Ingresso Rápido.

