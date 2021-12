Companhia de dança promove espetáculos em Cajazeiras

Companhia de dança Jorge Silva segue com a apresentação do espetáculo "Em Breve, espaço curto de tempo", durante os dias 11,12,18 e 19 de janeiro, a partir das 19h, na quadra do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon, próximo à rótula da feirinha de Cajazeiras X. O evento é gratuito e faz parte da finalização do projeto que tem o mesmo nome do trabalho.

A iniciativa, promovida pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, possibilitou que adultos e jovens da comunidade de Cajazeiras envolvidos com a dança, participassem de uma qualificação profissional, com o coreógrafo Jorge Silva, atividade esta, iniciada em outubro de 2012 e que terá continuidade durante o ano de 2013, mesmo com término do projeto.

Em parceria com a Jorge Silva Cia. de Dança, a produtora Cena 8 e RM produções realizarão, nos dias do espetáculo, o Festival Tabuleiro da Dança Periferia em Cena, uma iniciativa que tem o objetivo de mostrar as atividades desenvolvidas pelos grupos artísticos de Cajazeiras e adjacências. Os interessados deverão preencher uma ficha cadastral na página https://depositfiles.com/files/oo4vxyf6u e enviá-la para o email tabuleirodadanca@gmail.com.

adblock ativo