Companhia Beluna oferece oficinas gratuitas de dança e teatro

A Companhia Beluna de Arte abriu inscrições para as "Oficinas Artísticas BELUNA 2018" de dança e teatro. As aulas, que serão gratuitas, são realizadas para jovens e adultos a partir dos 14 anos. As oficinas funcionarão entre os meses de agosto e novembro.

Durante as manhãs de sábado serão realizadas as aulas de teatro, das 8h às 10h. Já as de dança acontecerão das 10h às 12h, no Espaço Cultural Beluna, sede da companhia, localizada na Baixa do Fiscal.

Com um total de 20 vagas para cada modalidade, as inscrições devem ser feitas através do site.

