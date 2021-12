Com sede em Salvador, FitDance Space abre filial em São Paulo

A FitDance Space chegará a São Paulo nesta terça-feira, 11. O ambiente com 1.000m² com oito estúdios, além de um centro de estudos, ficará localizado em Moema, bairro da capital paulista. O local será um ponto de encontro de artistas, gravadoras, marcas e influenciadores digitais. No evento de inauguração, o espaço contará com FitDance Show, onde Lincoln (Duas Medidas), MC Zaac, MC WM e Lexa serão os responsáveis pelo som e pela animação da galera.

“Nossa ideia é estar presente nos principais caldeirões musicais do mundo. Já temos o sucesso do Space em Salvador, chegamos ao Sudeste do Brasil por São Paulo e, em breve, chegaremos nos Estados Unidos e Espanha", garante Fabio Duarte, Co-CEO da FitDance

Os oitos estúdios contêm alta tecnologia em áudio e vídeo para coreografias, entrevistas, transmissões de eventos ao vivo, gravação de videoclipes, e projetos especiais. A FitDance Space será, também, um centro de negócios. Duas empresas já confirmaram seu funcionamento no hub: a California Media House, produtora de conteúdo e transmissões ao vivo, e a HitLab, estúdio de composição e produção musical.

A inciativa tem o patrocínio da Smart Fit, rede de academias, que viabilizou a implementação do projeto na capital paulista. “Acreditamos que através da leveza da dança, da brincadeira que é dança e dessa descontração que dança promove, a gente se movimenta e, consequentemente, também cuida da gente. Temos muito interesse em conectar a dança com diversas tribos e grupos culturais e por isso vamos abrir mais um espaço democrático que leva uma atividade que aceita diferentes tipos de ritmos e representantes”, comenta Leonardo Cirino, diretor de Marketing da Smart Fit.

