Cia Jovem de Dança abre programação do Festival Xistinho

O Espaço Xisto Bahia terá uma programação dedicada ao público infantil no mês de outubro e no início de novembro. Em seu segundo ano, o Festival Xistinho - Arte, Brincadeira e Traquinagem vai oferecer diversão e atividades de fruição, formação e reflexão para crianças de 0 a 12 anos.

A programação será aberta nesta terça, 01, às 20 horas, com uma apresentação de crianças e adolescentes da Cia Jovem de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). As coreografias no espetáculo de abertura do festival têm assinatura de Marilza Oliveira e Denny Neves.

Ao longo das cinco semanas do projeto, todas as linguagens artísticas serão contempladas, com apresentações de teatro, dança e circo, exposição de quadrinhos, shows didáticos de música popular e erudita, ações de incentivo à leitura e à literatura, assim como exibições de vídeos de animação.

As atividades resultam da parceria com artistas e produtores especializados em produção cultural para a infância.

As ações serão distribuídas considerando a faixa etária. Para as crianças com idade a partir dos cinco anos, a programação contempla atividades especiais nos dias 12, 13, 26 e 27 de outubro e também em 2 e 3 de novembro.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 10, além de pacotes promocionais.

adblock ativo