Cia de Dança Robson Correia celebra aniversário com série de atividades em Salvador

Para marcar o aniversário de seus 15 anos de existência, a Cia de Dança Robson Correia vai promover um conjunto de atividades artísticas em Salvador. O 'Projeto em Celebração' trará para a capital baiana uma programação diversificada, com aulas públicas, exposições fotográficas e espetáculos de dança.

Em comemoração à consciência negra, no mês de novembro, a companhia irá promover uma gama de atividades com foco na cultura afro-diaspórica, a qual a Cia se debruça a pesquisar no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Entre os dias 1 e 30, na galeria do Espaço Xisto Bahia, fica em cartaz a exposição 'Passos da Cia – Um olhar sobre a África'. Com visitação gratuita, das 9h às 22h, a mostra fotográfica apresenta ao público fotos da turnê da companhia no continente africano, durante a participação no Festival das Divindades Negras, em Togo.

Já entre nos dias 20 e 21 de novembro, os bailarinos sobem ao palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), para mostrar dois espetáculos com coreografias montadas a partir da inspiração nas histórias de divindades africanas, que representam o ferro e a indústria e as águas doces.

Fechando a programação do mês, entre 18 e 24 o grupo irá realizar o Festival Beirú das Artes Negras, iniciativa que envolverá grupos artísticos presentes em 22 bairros da capital baiana. O festival será realizado em escolas públicas e os grupos selecionados para o festival serão premiados com o valor de R$ 500.

Dezembro

Encerrando o ciclo do 'Projeto em Celebração', haverá também uma intervenção artística no Espaço Xisto Bahia, no dia 20 de dezembro, às 20h. Na apresentação, serão exibidos 15 solos, com uma performance refente a cada ano de existência do grupo.

Ainda em dezembro, entre os dias 3 e 20, a exposição 'Passos da Cia – Em Celebração' entrará em cartaz com uma mostra de imagens de todo o repertório coreográfico da companhia (composto por 10 espetáculos), além de fotos inéditas do espetáculo Bárbaras Mulheres de Oyá, que está em processo de montagem e deve estrear em 2020.

