Cia. de Dança Deborah Colker estreia nova versão de Belle

Os baianos vão ser os primeiros a assistir a Belle, espetáculo da Cia. de Dança Deborah Colker, com uma concepção diferente da que já foi apresentada em outros estados do país, o que não deixa de ser um grande privilégio.

A montagem, que será apresentada no Teatro Castro Alves neste sábado, 14, às 21 horas, e domingo, 15, às 19 horas, foi totalmente reconfigurada e na estreia em Salvador, em vez de dois atos, terá apenas um.

Inspirado no livro do franco-argentino Joseph Kessel, que ganhou belíssima versão cinematógrafica assinada por Luis Buñuel (A Bela da Tarde) , Belle, que está em turnê pelo Nordeste, ganhou formato mais dinâmico, o que exigiu da coreógrafa grande vigor.

Fluxo dramatúrgico

"Percebi, depois que estreei, que Belle não precisava de intervalos, pois isto, de alguma maneira, interferia com o fluxo dramatúrgico", afirma Deborah Colker, que diz que, para mudar, mexeu em tudo: nos atos, troca de cenário, figurino, coreografia dos bailarinos (17 ao todo), dando sua assinatura autoral para a obra.

A trama do livro traz a história de uma mulher burguesa, rica e bonita, porém insatisfeita sexualmente, embora ame seu marido. Ela então procura, sempre à tarde, um discreto bordel, para realizar suas fantasias eróticas. À noite volta ao "doce lar".

No filme (1967) surrealista de Buñuel, desmistificador do racional e com influência da psicanálise, a narrativa o tempo todo oscila entre o que é realidade e o que são delírios da personagem.

Alter ego

A coreógrafa diz que decidiu dividir o alter ego da personagem burguesa em Séverine e Belle, vividas por bailarinas diferentes, como se fossem personagens distintas. A segunda é a extravasão do desejo contido na primeira.

E revela que, também na sua versão, o público não sabe se ela realmente foi ao bordel ou se tudo não passa de delírios, daí porque não há mais atos marcados com o mundo burguês e o bordel. Ela transita entre estes dois espaços.

"A gente também tem esta fantasia de se perder, de transgredir, de atender ao chamado implacável dos instintos. Temos a luz e a sombra lado a lado", acrescenta.

Máscaras

"Os homens mascarados são representações do poder dos instintos, do que tem vários rostos ou não tem cara", afirma Deborah. Transformar literatura em dança e fazer com que bailarinas clássicas encarnassem prostitutas foram apenas algumas das dificuldades enfrentadas pela coreógrafa.

Ela informa que nesta turnê a bailarina uruguaia Rosina Gil representa a personagem Séverine e a bailarina argentina Sheila Lokiec vive a transgressora Belle. A cenografia é de Gringo Cardia, a luz, de Jorginho de Carvalho, o figurino, de Samuel Cirnansck, e a trilha, de Berna Ceppas. Chama a atenção uma enorme cortina, que suscita várias leituras, inclusive psicanalíticas.

Deborah participa nesta sexta-feira, 13, do projeto Conversas Plugadas, para falar de sua experiência artística. Oficinas gratuitas estão agendadas para Feira de Santana. Informações, (75) 3625-0572.

adblock ativo