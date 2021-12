Christiane Torloni vive deusa em montagem de dança

Pela primeira vez em Salvador, a Studio3 Cia. de Dança e a Cia. Sociedade Masculina de Dança apresentam o espetáculo Teu Corpo é Meu Texto. A montagem leva ao palco a intérprete Christiane Torloni, como Sarasvati, deusa da tradição hindu.

A apresentação acontece na sala principal do Teatro Castro Alves, nesta sexta, 9, e sábado, 10, às 21 horas, e domingo, 11, às 20 horas. A direção é de José Possi Neto, com coreogafias assinadas por Anselmo Zolla.

Não é de hoje a ligação de Christiane com a dança. Basta lembrar que a parceria da atriz com Possi Neto, que fez inúmeros espetáculos de dança-teatro, dura mais de 25 anos. Com ele, a atriz criou espetáculos como 10 Elevado a Menos 43 - Êxtase (1993) e Salomé (1997), nos quais a dança foi elemento marcante.

Criação - O coreógrafo Anselmo Zolla afirma que o espetáculo é inspirado na criação da humanidade, com ênfase no feminino. É dividido em quatro blocos.

"O primeiro bloco inicia com o nascimento de mulheres e termina com o canto das sereias. O segundo traz ao palco uma grande caixa de música, formada por bailarinos, e sinaliza para o aprisionamento feminino. O terceiro bloco traz boleros para falar da paixão feminina, e o quarto, homenageia grandes artistas a exemplo de Maurice Bejart, Marilena Ansaldi, Frida Kahlo e Pina Bausch", entrega.

A trilha sonora de Felipe Venâncio é pontuada por textos de Eduardo Ruiz e peças que vão do clássico de Tchaikovsky e Stravinsky aos boleros de Pink Martini.

Instrumento - Já a atriz Christiane Torloni, 36 anos de carreira, com papéis destacados no teatro, cinema e TV, lembra da parceria com Possi, que rendeu inúmeros espetáculos. Sobre Teu Corpo é Meu Texto, diz que "é muito bonito poder ser instrumento de teatro dentro da cena".

A atriz informa que Sarasvati é deusa da sabedoria, do conhecimento, das artes e da dança e enfatiza a satisfação de trabalhar com as duas companhias de dança. "Estou vivendo um momento muito especial. É mais um ciclo da minha vida", diz, contando uma história curiosa.

È que, em 2003, quando foi à India, comprou uma pequena pintura com imagem de uma deusa. Só durante o processo deste espetáculo ficou sabendo que a imagem era da deusa Sarasvati.

E tem mais novidades para os baianos: ela lançará o livro Do Lobo à Loba, na próxima segunda-feira, 12, às 19 horas, na Varanda D'Licia, Ladeira da Barra. O evento é só para convidados.

adblock ativo