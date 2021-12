Carnevalle tem interação entre música baiana e dança

Transformar a dança contemporânea em um espetáculo interativo e divertido é a proposta de Carnevalle, montagem da Companhia de Dança Kika Tocchetto, na qual o público é orientado a se mover de acordo com a história e os ritmos do Carnaval baiano.

Carnevalle estreia nesta sexta-feira, 3, no Centro Cultural da Barroquinha, Centro, para convidados. Sábado e domingo, às 19 horas, a apresentação será aberta ao público, com ingressos a R$ 30 e R$ 15.



"A ideia é que o espectador seja surpreendido pelas sensações que a dança traz, viva uma experiência multisensorial, com luzes e sons", explica Kika Tocchetto, bailarina e diretora artística do espetáculo que aos oito meses de gravidez participará de duas cenas.



A inspiração principal para a montagem vem do grupo argentino Fuerza Bruta, conhecido pela inovação estética e cênica.



Performance musical



A direção musical é assinada por Marivaldo Santos, baiano integrante do grupo inglês Stomp e fundador do Quabales, projeto cultural que empresta a Carnevalle o Urban Sounds, seu núcleo performático.



Em vários momentos, os seis músicos do grupo se somarão aos cinco dançarinos em cena, para fazerem intervenções ao vivo na trilha do espetáculo. "Uma característica forte nossa é, a cada show, tentar impressionar o público", afirma Lucas Leal, o Seu Bára, integrante do Urban Sounds.

Cada apresentação desta primeira temporada será encerrada por um pocket show do Bemba Trio, que mistura música eletrônica e ritmos regionais. O repertório vai desde marchinhas de Carnaval de nomes como Chiquinha Gonzaga e Moacyr Franco, até os ritmos mais contemporâneos.



"A gente evoca os signos do Carnaval da Bahia, tendo como inspiração sentimentos que misturam êxtase e solidão, sincretismo, timbaleiros, Filhos de Gandhy, trio elétrico, bloco e muitos encontros", explica Kika, que pesquisa o tema há alguns anos. A ideia do espetáculo surgiu de um solo sobre o tema que Kika Tocchetto fez no



Festival Vivadança



"Quero que seja uma pré-balada para o público de todas as idades se divertir. A ideia principal é falar da Bahia e mostrar outra opção de entretenimento para o baiano e o turista durante o ano inteiro", completa ela.



A dançarina Alana Falcão também vê um quê de reflexão na proposta de entretenimento do espetáculo.



"É um trabalho instigante. É entretenimento que discute entretenimento, uma releitura do Carnaval que promete ao mesmo tempo ser reflexiva, para que o espectador veja que o corpo dele muda, está vivo e, como a cidade, se transforma e fica diferente".

