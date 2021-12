Capelinha do Forró vence concurso estadual de quadrilhas na Bahia

A quadrilha Capelinha do Forró, do bairro Capelinha de São Caetano, em Salvador, foi a grande vencedora da 10ª edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia. A decisão final do concurso aconteceu neste domingo, 18, na Praça da Revolução, em Periperi. Ao todo, 40 quadrilhas juninas de 36 municípios baianos participaram da seleção.

O grupo, que também foi o favorito no Arraiá do Galinho, obteve melhor pontuação em requisitos como casamento na roça, figurino e marcador. Com o triunfo, a equipe agora irá disputar o Concurso Regional, em Recife (PE), neste domingo, 25, e o concurso nacional, em Palmas (TO), nos dias 22 e 23 de julho.

Ao Portal A TARDE, o estudante de direito e quadrilheiro Ícaro Vitor, 23 anos, um dos integrantes da Capelinha do Forró, afirmou que a vitória foi muito gratificante e promissora. "A sensação de mais uma vitória é algo indescritível. O reconhecimento do público e dos jurados de que somos a melhor quadrilha da Bahia é algo que não se compara. Sem contar que o Concurso Estadual de Quadrilhas é um dos mais esperados pelos quadrilheiros, já que garante vaga no concurso regional e nacional", declarou o dançarino, emocionado.

O diretor da quadrilha, Augusto Reis, contou que a conquista foi fruto de muito trabalho. “É o resultado de anos de trabalho, porque, quando termina o São João, a gente já começa a programar o ano seguinte. O São João é a festa que mais gostamos, onde podemos brincar e mostrar a nossa cultura. Por isso, representar a Bahia, mais uma vez lá fora, é muito gratificante”, disse.

Mari Sonciarê*

* Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

