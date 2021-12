BTCA remonta versão de A Sagração da Primavera

Em sua noite de estreia, na Paris de 1913, o balé A Sagração da Primavera foi recebido com vaias e causou um dos maiores motins da história da música clássica. Aquele era apenas o início de uma revolução no mundo das artes modernas. Cem anos depois, a composição do russo Stravinsky é consagrada como uma das mais representativas do século 20.

Neste contexto de comemorações mundo afora, o Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) revolve suas memórias e, em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), remonta a coreografia do argentino Oscar Araiz, apresentada pelo grupo em 1987.

Dançada por 22 alunos do curso profissionalizante de dança da Funceb, a remontagem mistura a tradição da companhia com a renovação trazida pelos jovens bailarinos. O espetáculo terá apresentações gratuitas sábado, 21, e domingo, 22, às 20 horas, no TCA.

Segundo Oscar Araiz, a montagem do BTCA em 1987 ajudou a definir sua carreira artística e vida pessoal. "Voltar à Bahia 26 anos depois também é me encontrar com outra geração. Os tempos são diferentes e eu também", afirma Oscar Araiz, que passou duas semanas em Salvador, afinando a coreografia.

Fundamental

Para Ana Paula Drehmer, integrante do BTCA, que fez a assistência de coreografia na primeira montagem e agora coordenou a remontagem, a participação de Oscar Araiz no processo foi fundamental. "Ele é o dono da coreografia, sabe os caminhos que buscou tanto em nível dramatúrgico quanto de movimento", diz a dançarina.

Ao longo da carreira, Oscar já remontou A Sagração da Primavera diversas vezes com outras companhias. "Ele vai adaptando, tem sensibilidade e capacidade de adequação. É um coreógrafo extremamente detalhista e exigente, no sentido de elevar a obra ao nível profissional". Desde 2008, por meio do projeto BTCA Memória, o grupo remonta coreografias que marcaram sua história.

"Quando você traz um coreógrafo, você faz um grande investimento, mas depois a coreografia fica guardada. A gente sabe o valor que essas obras têm, é muito positivo reaproveitar isso formando a nova geração de bailarinos", afirma Ana Paula Drehmer.

Para Araiz, é difícil fazer comparações entre as duas versões baianas da coreografia. "O que eu posso destacar é que tanto na primeira versão, quanto nesta segunda, há uma grande influência da cultura local. Esta é uma particularidade que tem a ver com a interpretação. Aqui ela assume praticamente uma forma ritual naturalmente", diz Araiz.

Formação

Beth Rangel, diretora da Escola de Dança da Funceb, atribui esta característica identificada pelo coreógrafo à formação dos dançarinos. "No currículo eles têm balé, dança moderna e também muito forte as danças de matrizes populares e africanas. Queira ou não queira, os corpos desses bailarinos são muito diversificados, têm uma força muito grande que vem dessas danças de matrizes africanas", explica a gestora, que vê o projeto como uma oportunidade de intercâmbio entre os grupos e de resignificação coreográfica.

"Releitura é entender o que aconteceu em outra época, para que a gente compreenda dentro de um contexto", afirma Beth. Sobre esta questão, Jorge Vermelho, curador artístico do BTCA, destaca que, mesmo se tratando de uma remontagem, o coreógrafo oferece um novo olhar à obra.

"Hoje ele redimensiona a obra para um contexto contemporâneo. Remontar A Sagração da Primavera é cultuar a memória do BTCA e seus momentos de conquistas artísticas", diz Vermelho.

Alguns elementos de cenário e figurino da montagem de 1987 vão ser utilizados na remontagem, a exemplo da rede e da enorme saia do início da coreografia.

No enredo de A Sagração da Primavera uma virgem é escolhida e deve dançar até morrer num ritual de sacrifício à primavera que se inicia. A coreografia original do também russo Vaslav Nijinsky (1890-1950) chocou o público do início do século 20, principalmente por apresentar um paradoxo do que se esperava da dança à época.

Eles golpeavam o solo com os pés, seguindo a complexa estrutura politonal e dissonante da composição de Stravinsky, e contrariando a regra de que os bailarinos, com sapatilhas de ponta, precisam "flutuar".

