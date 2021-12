BTCA oferece palestra performática gratuita nesta quarta

Nesta quarta-feira, 16, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), através do seu Núcleo de Pesquisa, apresenta a palestra performática "Led Pop Play - Cenas de um Piá de Prédio". O evento gratuito acontece das 15h às 16h30 na Sala de ensaio do Balé do TCA, que fica localizada no piso C, ala A do Teatro Castro Alves, no Campo Grande.

Quem ministra a palestra é o coreógrafo, dançarino, ator e comunicador Neto Machado. Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), o artista relembra sua trajetória, da infância "piá de prédio" em Curitiba, passando pelo hip hop na academia, até chegar à criação dos trabalhos atuais.

Sem inscrição prévia, o evento não tem limite de público. Basta comparecer ao local e participar.

