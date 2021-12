BTCA oferece aulas gratuitas de formação corporal

Profissionais de dança e alunos em nível avançado podem participar das aulas abertas de técnicas de formação corporal, ministradas por bailarinos do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA). Os interessados devem se inscrever com 24 horas de antecedência pelo telefone (71) 3116-8872, das 13 às 19 horas. As aulas são gratuitas e acontecem durante todo o mês de março.

De acordo com a companhia, as oficinas acontecem em horários vespertinos na Sala de Ensaio do Balé, no Piso C do TCA. As vagas são limitadas. Este mês, além de trabalhar com o balé clássico, a companhia usará também técnicas de pilates e alongamento.

