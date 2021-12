BTCA de volta ao Palacete das Artes

Depois da estreia, em agosto, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) volta a ocupar o casarão do Palacete das Artes, no bairro da Graça, com o seu mais novo projeto, Voyeur do Movimento: Uma Exposição de Dança, primeiro trabalho desenvolvido pelo BTCA sob a direção artística de Antrifo Sanches.

Para quem ainda não viu, a montagem retorna para mais dois finais de semana em cartaz, com entrada gratuita: de 16 até 25 de outubro (sexta a domingo), das 17h30 às 20h.

