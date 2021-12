BTCA apresenta ...Ou Isso, quarta-feira no Castro Alves

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) é um dos destaques da XVI edição da Oficina Nacional de Dança Contemporânea, em cartaz até sábado, em diversos espaços de Salvador. A companhia baiana apresenta nesta quarta-feira, às 20 horas, na Sala Principal do TCA, o espetáculo ...Ou Isso, um dos mais aclamados do seu repertório atual, criação dos coreógrafos Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, com direção artística de Jorge Vermelho. A entrada é franca, com o limite máximo de dois ingressos por pessoa.

