Bolshoi realiza pré-seleção em Salvador neste sábado

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil fará uma pré-seleção em Salvador neste sábado, 28. O processo seletivo acontece no Fiesta Bahia Hotel, na Pituba.

Meninos e meninas nascidos entre 2007 e 2009 podem se inscrever na seleção pelo site do Bolshoi até esta quarta-feira, 25, ou no local do evento, no sábado.

A Bolshoi no Brasil fica em Santa Catarina e atualmente conta com 220 alunos bolsistas. Os vencedores serão classificados para a seleção anual da escola, entre 19 e 21 de outubro.

