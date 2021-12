Batalha do Break no Vivadança

O Vivadança Festival Internacional inscreve até o dia 3 de março para a oitava Batalha de Break Evolução Hip Hop. O regulamento completo e o formulário virtual estão disponíveis no site www.festivalvivadanca.com.br.



A competição integra a Mostra Hip Hop em Movimento. A eliminatória e a final da 8ª Batalha de Break Evolução Hip Hop serão realizadas no dia 19 de abril, na sala principal do Teatro Vila Velha. Haverá premiações para as duplas vencedoras nos três primeiros lugares.

adblock ativo