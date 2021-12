Batalha de Breakdance inscreve até 28 de março

Estão abertas até 28 de março as inscrições para a 6ª Batalha de Break - Evolução Hip Hop, para b.boy's e b.girl's de todo o país. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site site www.festivalvivadanca.com.br/2013.

Os prêmios somam R$ 4.500, sendo R$ 2 mil para o primeiro colocado, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. A eliminatória acontece no dia 4 de abril, às 13h, no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas.

Ja a fase final será realizada no dia 07 de abril (domingo), às 14h, no Teatro Vila Velha, no Campo Grande.

A competição integra a Mostra Hip-Hop em Movimento 2013, que este ano tem como tema "Juventude e Educação" e acontece nos dias 4, 6 e 7 de abril. A mostra contará ainda com oficinas de Break, Grafite e Dj, uma feira com artigos de hip hop, pocket show , transmissão ao vivo do programa Evolução HipHop, show com o rapper THAIDE (SP) e uma mesa redonda com representantes do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).

adblock ativo