Ballet Nacional do Uruguai se apresenta em Salvador

O Ballet Nacional do Uruguai (Ballet Sodre), que contabiliza 78 anos de atividades e pela primeira vez realiza turnê pelo Brasil, encontra-se em Salvador. A companhia, dirigida pelo coreógrafo argentino Julio Bocca desde 2010, ocupa o palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves nesta terça-feira, 2, às 20h30.

O público assistirá quatro coreografias, entre clássicas e contemporâneas, que exibirão a versatilidade e apuro técnico dos intérpretes: Sinfonietta, criada em 1978; El Corsario - Pas de Deux (1988); Without Words (1998); e A Sagração da Primavera, obra de Igor Stravinsky (1913).

Por telefone de Montevidéu, o diretor artístico do balé, o coreógrafo Julio Bocca, 46, 27 de carreira, afirma: "Quero transformar o Ballet Nacional do Uruguai numa companhia de excelência, de grande projeção internacional". Bocca é responsável por um profundo trabalho de reformulação e projeção da companhia sul-americana.



Coreografias

Convidado pelo presidente uruguaio, José Mujica, a dirigir o Ballet Nacional Sodre, Bocca conta que, no começo, a companhia contava apenas com 22 bailarinos. "Hoje são 66 bailarinos, vindos do Paraguai, Argentina, Peru, Venezuela e Brasil. Foi um trabalho duro, porém muito prazeroso. O resultado é que intensificamos as turnês nacionais e internacional. A programação está fechada até 2015", afirma, entusiasmado.

Bocca acrescenta que ficou muito feliz com a acolhida da companhia em Santa Catarina. O Ballet do Uruguai abriu a 31ª. edição do Festival de Dança de Joinville em julho passado.

Produções

Sobre as coreografias que o público vai ver nesta terça à noite, no TCA, Julio Bocca comenta que El Corsario - Pas de Deux, de Anna-Marie Holmes, "é um balé clássico, que apresenta o tema do amor". Já Without Words , contemporânea, criada pelo coreógrafo espanhol Nacho Duato, "mostra a conexão do ser humano com o outro, sem precisar de palavras. É muito tranquilizadora", afirma.

Bem diferente desta última, é Sinfonietta, de Jirí Kylían "Esta é muito alegre, muito dinâmica, aborda as relações humanas e acontece durante um dia", acentua.

A última coreografia é A Sagração da Primavera. "Trata-se de uma obra clássica, de Igor Stravinsky, que completa 100 anos. Uma coreografia muito especial", afirma Bocca, radicado há cinco anos no Uruguai.

Desafios

Para o coreógrafo argentino, a dança sul-americana abriga talentos, mas falta investir em formação, em escolas especializadas. Sinto falta de projetos a longo prazo, como o Balé Bolshoi, por exemplo", destaca Julio Bocca.

Ele conta que se mudou para o Uruguai porque necessitava de maior tranquilidade: "Quando assumi a direção artística da Cia, meu maior desafio foi recuperar um balé que estava perdido, que fazia muitos anos não tinha uma programação continuada. Convidei coreógrafos e fiz concurso para bailarinos de várias partes do mundo e demos prosseguimento ao trabalho", frisa o especialista.

O Ballet Sodre, mantido pelo governo do Uruguai, traz no seu repertório, além das quatro coreografias trazidas ao Brasil, produções como O Lago dos Cisnes (espetáculo que ainda pode vir ao País em setembro), Giselle e Dom Quixote.

Nascido em Buenos Aires, o diretor do Ballet do Uruguai elogia o nível técnico e artístico da dança brasileira.

