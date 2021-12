Balé ucraniano faz apresentação única em Salvador nesta sexta-feira

Considerada uma das melhores companhias do mundo, o Balé da Ópera Nacional da Ucrânia, conhecido mundialmente como Kiev Ballet, fará uma apresentação única nesta sexta-feira, 3, às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA).

O público baiano terá a oportunidade de assistir a um espetáculo inédito, composto por 38 bailarinos que apresentarão duas grandes obras clássicas: "Dom Quixote" e "Paquitá".

Os ingresso podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista e no site Ingresso Rápido, pelos valores que variam entre R$ 20 e R$ 120.

