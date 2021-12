Balé Teatro Guaíra faz apresentação gratuita em Salvador

O Balé Teatro Guaíra (BTG) vem a Salvador em uma comemoração aos seus 45 anos de criação e fará apresentações nesta quinta, 30, e sexta-feira, 31, às 20, em uma parceria com o Balé do Teatro Castro Alves (BTCA). Os ingressos serão entregues gratuitamente a partir de quarta-feira, 29, na bilheteria do TCA. Cada pessoa terá direito a retirar apenas duas entradas para cada dia e a apresentação do CPF é obrigatória.

Ispirada em Manoel de Barros, a apresentação do Balé do TCA denominada "...Ou Isso", procura unir a dança dos bailarinos com a poesia do escritor. Já o BTG, apresenta uma nova versão da uma composição do russo Igor Stravinksy, "A Sagração da Primavera", que narra a história de uma garota que é entregue ao Deus da Primavera em busca de uma boa colheita para seu povo.

Com o projeto "Balé Guaíra e Cias", o BTG propõe um intercâmbio artístico entre as companhias de balé estaduais e irá visitar também o Balé da Cidade de São Paulo, a Cia de Dança Palácio das Artes (Belo Horizonte), a Cia de Ballet da Cidade de Niterói (Niterói - RJ), o Corpo de Dança do Amazonas (Amazonas) e a G2 Cia de Dança (Curitiba).

