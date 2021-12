Balé Teatro Castro Alves promove aulas gratuitas

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) vai realizar 13 aulas abertas neste mês de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no próprio teatro, no horário e na data de cada aula. Na programação, estão os segmentos de pilates, balé clássico e danças afro-brasileiras.

As formação será ministrada por dançarinos do BTCA e as vagas são para pessoas com experiência intermediária e avançada, além de estarem abertas também para ouvintes.

As aulas de pilates irão acontecer nos dias 14, 19, 21, 26 e 28. As de balé clássico, nos dias 15, 20, 22, 27 e 29. Para as danças afro-brasileiras, as aulas ocorrem nos dias 16, 23 e 30. Todas as atividades serão realizadas entre às 13h15 e 14h30.

O BTCA tem direção artística de Wanderley Meira e é um corpo artístico do Teatro Castro Alves (TCA), gerido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (SecultBA). Na sua trajetória, o Balé conta com mais de 70 montagens de importantes coreógrafos.

