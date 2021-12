Balé Teatro Castro Alves promove aulas e ensaios abertos gratuitos

Neste mês, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) oferece mais uma série de aulas e ensaios abertos, dando acesso às suas práticas e conhecimentos desenvolvidos como companhia oficial de dança da Bahia. Os interessados estão convidados para aulas ministradas pelos próprios dançarinos do grupo, para participação de pessoas com experiência intermediária e avançada, e também para acompanhamento de ouvintes.

Ao todo, serão 11 aulas: três de Pilates, nos dias 21, 23 e 28 de janeiro; quatro de Balé Clássico, nos dias 22, 24, 29 e 31; e uma de Dança Afro-brasileira, no dia 25. Cada turma tem sete vagas, com inscrições gratuitas na hora e no local de aula: Piso C da Ala A do Teatro Castro Alves (TCA). Os encontros acontecem das 13h15 às 14h30.

Para se preparar para a agenda de apresentações, o Balé fará dois ensaios abertos, no dia 29 de janeiro, às 17h30, no mesmo local.

O BTCA tem o dançarino, coreógrafo, produtor e professor Antrifo Sanches como diretor artístico. Trata-se de corpo artístico estável mantido pelo Teatro Castro Alves (TCA), Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

