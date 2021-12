Balé Jovem de Salvador na programação do Gamboa

Criada no ano de 2007, pelo bailarino e coreógrafo Matias Santiago, a companhia de dança Balé Jovem de Salvador (BJS) faz apresentações no Teatro Gamboa, nos Aflitos, no Centro, dos dias 9 a 11 de abril. Trata-se do espetáculo BJS na Gamboa - Ocupação Jovem que também inclui performances variadas.

"No mês da dança, a nossa expectativa é a melhor possível pois o Balé Jovem de Salvador já tem um público cativo", afirmou Matias, entusiasmado.



A iniciativa da criação do Balé visou a formação artística e profissional do bailarino e a composição de seu portfólio.

O BJS, de acordo com Santiago, tem como fim preparar jovens bailarinos para ingressar no mercado profissional de dança em grandes companhias brasileiras e estrangeiras, grupos locais e coletivos artísticos.



Intervenção



O grupo, no Gamboa, realiza um espetáculo/intervenção, que faz uma abordagem de todos os espaços do teatro, com solos, duos e performances criadas a partir de seu repertório. Entre eles, Areia, Leito 201 e Eulether.



Matias Santiago assina a direção artística e junto com o elenco, as coreografias do espetáculo, que vem fazendo sucesso na capital baiana.

São ao todo, 25 bailarinos, com idades que variam de 18 a 23 anos.



O Balé jovem de Salvador estabelece uma carga horária de trabalho dez horas semanais e não oferece remuneração aos seus integrantes, que acabam ganhando em conhecimento sobre seu ofício, além de experiência.





