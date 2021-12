Balé Folclórico realiza shows na Bahia e planeja projeto no TCA

O Balé Folclórico da Bahia irá realizar apresentações nos dias 17 e 22 de dezembro, em Camaçari e Alagoinhas respectivamente. Além dos atos, o BFB já possui programação para 2019: eles irão apresentar novas coreografias no Teatro Castro Alves (TCA) em abril.

A primeira apresentação ocorrerá na Cidade do Saber, em Camaçari, às 19h30. No dia 17 de dezembro, com o tema "Herança Sagrada", o ato contará com a participação de 30 jovens da comunidade quilombola Cordoaria. Eles irão fazer a abertura da coreografia e antes disso participaram das oficinas de dança afro e percussão oferecidas pelo BFB em novembro. O ato também irá contar com a participação especial do bloco afro Ilê Aiyê, que vai se apresentar após o Balé.

Já no dia 22 de dezembro, a companhia estará na praça J. J. Seabra, às 20h. O espetáculo também fará homenagem aos 30 anos do grupo e além da apresentação, serão realizadas oficinas de dança e percussão gratuitas. Os jovem que participarem dessas aulas irão criar uma coreografia que será apresentada antes do espetáculo da BFB.

Novas coreografias

No dia 18 de dezembro, o Balé Folclórico da Bahia irá realizar um evento apenas para convidados e patrocinadores. O ensaio geral será feito no Teatro Miguel Santana, sede do BFB, onde serão apresentadas as novas coreografias para celebrar os 30 anos da companhia.

A atriz Gloria Pires irá dirigir um vídeo documentário sobre a trajetória da companhia e também estará presente no ensaio e na apresentação em Camaçari.

O espetáculo comemorativo está previsto para estrear no TCA, nos dias 12 e 14 de abril de 2019, para o público e no dia 15 para escolas.

