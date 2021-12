Balé Folclórico da Bahia apresenta novo espetáculo no TCA

O Balé Folclórico da Bahia, única companhia profissional de dança folclórica do país em atividade, apresenta, pela primeira vez em Salvador, o espetáculo Herança Sagrada - A Corte de Oxalá.



É uma excelente oportunidade para o público baiano conferir a montagem que já integrou uma turnê internacional (durante comemorações dos 25 anos da companhia, festejados no ano passado) e a turnê nacional, iniciada em março. As apresentações acontecem na sexta-feira e no sábado, às 21 horas, na sala principal do Teatro Castro Alves.



"Estamos encerrando a turnê nacional com estas duas apresentações. No ano passado não podemos apresentar em Salvador por falta de patrocínio", afirma o diretor do Balé Folclórico da Bahia, o antropólogo Vavá Botelho.



Vavá destaca que, graças ao patrocínio da Boticário, no valor de R$ 400 mil, o espetáculo pôde ser mostrado em turnê nacional, em Rio Branco, Goiânia, Palmas, São Luís e Salvador.



Rituais sagrados



O espetáculo Herança Sagrada - A Corte de Oxalá leva ao palco 26 bailarinos, músicos e cantores. De acordo, com Vavá Botelho, ele "aprofunda os rituais de candomblé, numa coreografia baseada em danças do culto afro-brasileiro"



Na primeira parte do espetáculo é mostrada a criação do mundo por Obatalá. A partir daí, aparecem as divindades do panteão religioso africano, a exemplo de Exu, o mensageiro; Ogum, que rege a força da natureza contida no ferro e nas guerras; e Oxum, a deusa da vaidade e da beleza, que rege a força das águas doces



Outros deuses abordados pela montagem são Obaluaê, orixá das enfermidades, das doenças contagiosas e da morte; Iansã, que representa a força dos ventos e das tempestades; e Oxóssi, divindade protetora das florestas.



Coreografias clássicas



A segunda parte do espetáculo reúne coreografias clássicas do repertório do Balé, que traduzem as mais importantes manifestações folclóricas baianas, a exemplo da puxada de rede, capoeira e samba de roda, além de Afixirê, coreografia inspirada na influência dos escravos africanos na cultura brasileira, em especial, na Bahia.



Vavá destaca que esta última coreografia traz influências das nações iorubá, jeje, fon e angola, acrescentando que a apresentação baiana terá como novidade a participação do coral Vozes Reveladas, do maestro Sérgio Souto.



Livro de fotografias



Está previsto para o final de setembro o lançamento do livro de fotografias comemorativo dos 25 anos da companhia, aclamada mundialmente e que já se apresentou em 24 países.



O livro tem texto de Gustavo Falcon, prefácio de Lia Robatto e editoração de Enéas Guerra, com selo da Solisluna.



Vavá Botelho afirma que o Balé Folclórico da Bahia é reconhecido pela Associação Mundial de Críticos como a melhor companhia de dança folclórica do mundo.

E salienta que a companhia já formou centenas de bailarinos, a maioria de origem simples, que brilha em grandes companhias internacionais.



Herança Sagrada - A Corte de Oxalá, com o Balé Folclórico da Bahia/ Sex e sáb, 21h/ Teatro Castro Alves / Sala Principal /Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande / R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) / Duração: 90 minutos

