Balé Folclórico apresenta o espetáculo "Herança Sagrada"

O Balé Folclórico da Bahia (BFB) faz apresentação única do espetáculo "Herança Sagrada - A Corte de Oxalá" em Salvador. O evento acontece no dia 4 de setembro, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Na primeira parte da montagem, 26 bailarinos reproduzem com fidelidade sequências de movimentos de alguns dos mais importantes rituais do Candomblé, numa coreografia baseada em danças do culto afro-brasileiro.

A segunda parte do espetáculo reúne coreografias clássicas do repertório do Balé, que traduzem as mais importantes manifestações folclóricas baianas, em "Puxada de Rede", "Capoeira" e "Samba de Roda", além de "Afixirê", coreografia inspirada na influência dos escravos africanos na cultura brasileira.



O espetáculo, que já foi apresentado nos Estados Unidos, Europa, Caribe, Oceania e África, conta com direção geral de Walson (Vavá) Botelho e direção artística de José Carlos Santos (Zebrinha).

