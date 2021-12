Balé do Teatro Castro Alves oferece aulas públicas gratuitas

Em celebração ao Dia Internacional da Dança, celebrado no próximo dia 29, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) realiza uma série de aulas abertas ao público até o fim do mês. O público terá a oportunidade de participar de aulas gratuitas ao lado de bailarinos renomados.

Os interessados podem escolher entre balé clássico, danças afro-brasileiras e pilates. As inscrições devem ser feitas na Sala de Ensaio do TCA e para participar é necessário ter conhecimento intermediário ou avançado em dança.

As aulas de balé clássico acontecerão nos dias 11, 16 e 18 de abril. Já as de danças afro-brasileiras estão marcadas para os dias 12 e 26 de abril, enquanto as de pilates serão nos dias 15, 17, 22 e 29 de abril.

