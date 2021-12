Balé do TCA inscreve em aulas gratuitas até esta terça

O Balé do Teatro Castro Alves (BTCA) inscreve até esta terça-feira, 30, para as aulas abertas que acontecem durante o mês de maio. Ministradas pelos prórpios dançarinos da companhia, as aulas são gratuitas e voltadas para profissionais de dança e alunos em nível avançado.

Já estão programadas aulas de Girokinesis, com Gal Villas Boas (dias 7 e 14); Pilates, com Alice Becker (8, 15, 20 e 24); e Técnica Clássica, com Anna Paula Drehmer (9 e 16), Ângela Bandeira (10 e 13) e Joffre Santos (17).

As aulas acontecem no período da tarde, na Sala de Ensaio do Balé, no Piso C do TCA, com limite de sete vagas por aula. As inscrições podem ser realizadas pessoalmente ou pelo telefone (71) 3116-8872, das 13 às 19 horas.

