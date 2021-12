Balé do TCA faz apresentação gratuita nesta terça-feira

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) apresenta o espetáculo “Dancidade Vivências Artísticas” nesta terça-feira, 8, no piso C do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. O evento, que começa das 13h30 às 17h30, é gratuito e tem parceria com o projeto Dancidade.

No momento da apresentação, o grupo de dança vai apresentar um trecho do espetáculo "Dê Lírios", que tem coreografia de Tutto Gomes.

Quem também completa a programação do evento são os grupos convidados "Em Busca do Amor" e "Flexionando"

>> Serviço

Balé Teatro Castro Alves (BTCA) – Projeto "Dancidade Bailes"

Local: Piso C – Ala A do TCA

Quando: 8 de novembro, terça

Horário: das 13h30 às 17h30

Ingressos: Gratuito

