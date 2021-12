Bailarinos participam de residência no RN antes da estreia de espetáculo

Os bailarinos baianos Thiago Cohen, João Rafael Neto e Edu O. participam, a partir desta segunda-feira, 6, de uma residência artística com o grupo Gira Dança. O trio, que embarcou para a cidade de Natal (RN) neste domingo, 5, está em processo de montagem do espetáculo de dança 'Kilezuuummmm', contemplado pelo Edital Setorial de Dança da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult).

Com estreia prevista para novembro, a montagem é uma livre inspiração no conto “do amor de um pássaro por um lagarto”, do ator e autor cearense Gero Camilo, que reflete sobre amor, entrega, desejo e as restrições impostas socialmente sobre as múltiplas possibilidades de afeto.

A proposta vai além da narrativa literária, mergulhando nos estímulos gerados por suas imagens. Como técnicas referenciais para o desenvolvimento do trabalho serão utilizadas as pesquisas pessoais dos intérpretes-criadores: improvisação em cena (Edu) e utilização de esportes de ação como escalada, rapel e Parkour (João).

Já o intercâmbio artístico com a Cia Gira Dança busca estreitar as pesquisas realizadas na montagem de Kilezuuummmm e a experiência em dança com pessoas com e sem deficiência desenvolvida por essa companhia.

“A residência é o ponto norteador de que corporeidade iremos trabalhar no espetáculo. Temos dois corpos com especificidades físicas muito diferentes e isso nos faz ir até Natal para trabalhar essa multiplicidade de corpos e de condições diversas. Esse é um ponto muito importante e investigaremos juntos”, pontua Thiago Cohen, que assina a direção do espetáculo.

Programação

Até o final do projeto, serão promovidos três debates abertos ao público intitulados “Encontro de Potências” entre os intérpretes-criadores e o diretor.

A primeira edição acontece durante a residência com o Gira Dança, no dia 10 de agosto. As outras duas será realizados no período dos ensaios, em Salvador.

