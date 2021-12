Bailarino premiado no exterior se apresenta no Vivadança

O bailarino, coreógrafo e professor baiano Dejalmir Melo - que fez parte de diversas companhias de dança no Brasil e na Europa - se apresenta em Salvador neste fim de semana com o espetáculo Ícaro. A montagem integra a programação do Vivadança Festival Internacional e acontece no sábado, 20, e domingo, 21, no Teatro Molière (Aliança Francesa - Ladeira da Barra), às 19h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira).

O espetáculo-solo recria discussões sobre o movimento circular entre tradição e contemporaneidade, a partir da suposta morte de Ícaro. Nesta releitura do mito, a queda significa renascimento, pois após ter as suas asas derretidas pelo calor do sol, Ícaro sobrevive carregando a experiência de conhecer de perto o inacessível.

Dejalmir Melo já integrou o Balé do Teatro Castro Alves, o Grupo Coro e a Cristal Cia de Dança, ambas de Belo Horizonte, alémd e ter participado de companhias de Portugal, França, Espanha e Itália.

adblock ativo