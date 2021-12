Bailarina baiana é aprovada para companhia uruguaia

A jovem bailarina baiana, Nathiany Ribeiro, 18 anos, será a nova integrante do Ballet Nacional Sodre, do Uruguai. Ela foi aprovada durante audição realizada no último dia 20. O exame aconteceu em duas fases, das quais participaram 60 candidatas de diversas partes do mundo.

A companhia uruguaia será o primeiro contrato profissional da bailarina. O resultado da audição chegou no final de outubro. Nathiani, reside em Joinvile desde 2006, quando foi aprovada para compor o corpo de baile do Ballet Bolshoi no Brasil.

O Ballet Nacional Sodre foi fundado em 27 de agosto de 1935, e o corpo de baile desta companhia tem sido o organismo artístico que mais torna viva a paixão pela dança em território uruguaio.

Grande parte da influência do grupo naquele país se dá por conta da realização de espetáculos gratuitos para trabalhadores, principalmente na capital, Montevidéu. Segundo informações do própria companhia uruguaia, estes espetáculos foram responsáveis por cultivar elevados sentimentos de estima pelo balé no Uruguai.

Esforço - Nathiany começou a estudar balé ainda no Rio de Janeiro, aos quatro anos, quando lá morava com os pais, Lucirene Ribeiro e o militar reformado da Marinha, Francisco Flávio dos Santos, ambos de 53 anos. Ela morou no Rio por conta dos deslocamentos feitos pelo pai que é militar.

Na Bahia, ela continuou os estudos de balé a partir de 2004. Foi aluna do Ballet Acadêmico da Bahia, localizado na Baixa do Bonfim. Atualmente ela já cursava o último ano na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, para onde foi após audição realizada em Salvador. "Minha professora Ana Cristina Ferraz, do Ballet Acadêmico da Bahia, me incentivou a fazer aquela audição", conta Nathiany.

Entusiasmo - Sobre a oportunidade de trabalhar no Uruguai, em uma conceituada companhia, Nathiany diz estar entusiasmada, feliz e preparada para encarar um novo desafio.

"Nunca imaginei que meu primeiro emprego seria fora do Brasil, e o balé me deu essa chance. Vou continuar estudando muito e principalmente trabalhando no que mais gosto de fazer, que é dançar", salienta.

Os pais de Nathiany ainda residem em Salvador e acompanham o desenvolvimento da carreira da menina, que se espelha na irmã Natália, 21 anos, também bailarina.

"Ela sempre teve muita força de vontade. Ela pediu ao pai para fazer a seleção para o Bolshoi, aos 12 anos. Passou e foi morar longe de nós", diz a mãe. Antes de fazer a seleção para a companhia uruguaia, Lucirene conta que a filha buscou o conselho deles.

