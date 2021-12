B-boy baiano disputa final de campeonato nacional de break

O baiano Eliel Dantas, de 21 anos, disputa neste sábado, 30, a partir das 20h, a final da competição nacional do Red Bull BC One, que acontece no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas.

B-boy há nove anos, Eliel, conhecido como Coringa, vai substituir o curitibano Harry, que deixou o campeonato de break por conta de um ferimento na perna.

Os 16 finalistas se enfrentam em batalhas homem-a-homem. Eles serão avaliados a partir de critérios como musicalidade, originalidade, performance e presença de palco.

Os dois melhores colocados nesta disputarão a final latino-americana do campeonato, que será realizado no dia 30 de outubro, na cidade de Lima, no Peru. Lá estará também o b-boy brasileiro Luan, já classificado por ter vencido a etapa latina em 2014.

