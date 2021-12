Apagão cancela espetáculos do projeto Quarta que Dança

Os espetáculos que aconteceriam nesta quarta-feira, 28, pelo projeto Quarta que Dança foram cancelados em virtude do apagão que atingiu o Nordeste nesta tarde. Estavam programadas a estreia de Anfíbios, de Ricardo Alvarenga, às 20h, no Espaço Xisto Bahia, e, no mesmo horário, o Centro Cultural Plataforma receberia o espetáculo Mistura Brasileira, de Gerard Laffuste e Cia. Rodas no Salão, em sua terceira aparição na programação.

O espetáculo Soco no Vento, que aconteceria no Cine-Teatro Lauro de Freitas, também foi cancelado.

