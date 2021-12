Ana Botafogo abre festival de dança em Salvador

De 14 a 17 de junho Salvador recebe "O Balance - Festival de Dança". No dia 14, as apresentações serão no Teatro Castro Alves e terá, na abertura, a bailarina Ana Botafogo. Nos dias 15, 16 e 17, o Teatro da Cidade, Colégio Villa, na Avenida Paralela, será palco dos espetáculos.

Os ingressos custam R$ 10 e R$ 20 e estarão à venda na bilheteria do teatro.

Nos dias 15, 16 e 17 de junho, o festival começa a partir das 7h30.

