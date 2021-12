A TARDE antecipa projetos e espetáculos de dança em 2016

O ano de 2015 já vai tarde para a maior parte daqueles que trabalham com arte na Bahia. Para 2016, que começa amanhã, entretanto, não faltam bons projetos. Pelo menos é o que anunciam profissionais de dança do Estado, que esperam, verdadeiramente, um ano mais promissor.

E há motivos para festejar. Em setembro, a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, a primeira do país, completará 60 anos de história e de contribuição para o cenário cultural brasileiro (e baiano).

Dulce Aquino, diretora da Escola de Dança da Ufba, afirma que em janeiro, integrando os eventos de comemoração, a unidade de ensino promoverá seminários. Entre eles, o intitulado O que somos e o que queremos ser, com diretores de escolas de arte da Ufba.

"Coincidiremos as nossas comemorações com os 70 anos de aniversário da Ufba, que também acontece em 2016. No caso específico da dança, queremos discutir que papel tem a escola, este centro de excelência, para a sociedade baiana", afirma Dulce.

Manutenção de grupos

No segundo semestre está previsto, dentro da Oficina Nacional de Dança Contemporânea, evento da escola, um grande encontro de grupos artísticos de dança do país. Mais debates e troca de experiências entre dançarinos brasileiros.

"Queremos novos rumos para a escola. A dança na Bahia tem grande potencial, mas precisamos urgente de políticas públicas específicas para manutenção de grupos. Os editais de apoio são interessantes como conquistas democráticas, mas não bastam", frisa Aquino.

Já a diretora do Vivadança, Cristina Castro, conta que enfrenta as dificuldades apostando na política de intercâmbio, residência artística internacional e remontagens de espetáculo de sucesso. Em abril de 2016 , além do Projeto Yanka Rudzka, que apresentará montagem inédita sobre a coreógrafa polonesa, será realizada uma oficina de danças brasileiras.

"Tem muita coisa boa vindo por aí, como a Mostra Baiana de Dança Contemporânea", antecipa. A mostra Também acontece dentro do Festival Vivadança, que este ano será de 20 a 30 de abril (reduziu para 10 dias).



Residência artística

Mas sobra ânimo. Dançarinos poloneses participam de uma oficina e também apresentam espetáculos, mostrando a dança do país deles. "No segundo semestre, o coreógrafo colombiano Vladimir Rodriguez virá a Salvador para o programa de residência artística internacional. Cinco profissionais baianos serão selecionados para trabalhar com ele", complementa Cristina.

A coreógrafa, animada, quer, ainda, remontar os espetáculos José Ulisses da Silva (adulto) e Da Ponta da Língua à Ponta do Pé (infantil).

35 anos de glória

Antrifo Sanchez, diretor artístico do Balé Teatro Castro Alves, companhia de dança oficial da Bahia, revela projetos para 2016: "Os 35 anos do BTCA, festejados em 1º de abril, serão lembrados com uma exposição e documentário cênico", revela.

A exposição acontece em 1º e 2 de abril no TCA, no foyer. Já o documentário cênico será no palco e enfocará a trajetória da Cia. Duas novas coreografias estão previstas para 2016, mas, como o documentário/espetáculo, ainda dependerá de aporte financeiro. O Balé, infelizmente, fecha 2015 sem receber o orçamento.

O Balé Folclórico da Bahia, reconhecido internacionalmente, comemora renovação do patrocínio da Boticário para o espetáculo Herança Sagrada, que fará turnê no Nordeste. O diretor, Walson Botelho, informa que o grupo, em junho, irá para Europa e, novembro, para os EUA.

