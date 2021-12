"100 anos do Mestre Bimba": evento reúne mestres de capoeira neste sábado no Pelourinho

Neste sábado, 1º, às 10h, o Museu Udo Knoff, localizado no Pelourinho, recebe o projeto "Contos e Cantadores" que reunirá mestres de capoeira como Sabiá, Canguru e Nenel e a professora de samba de roda Nalvinha.

O centenário do Mestre Bimba, criador da capoeira regional servirá de inspiração para a realização do evento que permitirá o público participar de rodas de conversas e música para conhecer a identidade histórica do povo brasileiro a partir do cancioneiro da capoeira. Com entrada gratuita o evento resultará em quatro edições, em diferentes museus da cidade.

adblock ativo