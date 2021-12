Cultura geek invade Salvador em festival

Os aficionados por tecnologia, games e tudo aquilo que envolve o mundo nerd já têm onde se encontrar neste final de semana. Pela primeira vez em Salvador, acontece o Expo Geek - I Festival de Cultura Nerd, que pretende reunir e debater, durante dois dias, as tendências e novidades da cultura nerd ocidental. O evento acontece neste sábado e domingo, das 11 às 20 horas, no Estacionamento G1 do Shopping Bela Vista

Esperando atrair uma média de duas mil pessoas por dia, o festival, que se inspira no Comic-Con, famoso evento americano que celebra a cultura pop, vai contar com a presença de personalidades influentes na internet, como Maurício Cid, criador do blog Não Salvo, e Breno Melo, que comanda a página do Facebook Bode Gaiato, para um bate-papo no Palco Alma, principal espaço do Expo Geek, no domingo.

Atividades



O Expo Geek - I Festival de Cultura Nerd vai contar com múltiplas atividades para entreter o público. No sábado, primeiro dia do evento, os participantes poderão assistir diversas mesas temáticas no palco principal, o Palco Alma, como A História dos Jogos de Tabuleiro e 75 Anos de Batman. Enquanto isso, os outros espaços do evento proporcionam opções de entretenimento, como batalhas de paintball, a Arena Just Dance, onde o público poderá dançar e jogar, espaços culturais temáticos, como o Epaço Medieval, com o grupo Batalha Cênica Salvador, e o Salão Imperial, com o Conselho Jedi Bahia, fã clube local da saga Star Wars.

O domingo é dia de bate-papo no Palco Alma, com personalidades influentes no universo da internet falando sobre o poder das redes sociais e a variedade de conteúdos da web. Integrando a mesa, estarão presentes Maurício Cid, do blog Não Salvo, e Breno Melo, criador da página Bode Gaiato, que iniciou a publicação como uma brincadeira para seus amigos, e ela se espalhou rapidamente pela internet. "Em um dia já estava com mais de 2 mil curtidas", diz Breno Melo.

Além de palestras, jogos e desfiles, o Expo Geek conta também com espaços temáticos sobre filmes e sagas literárias, além de exposições sobre personagens da cultura pop e lojas especializadas em produtos do universo nerd, totalizando 25 expositores, como a Comix, uma das maiores lojas de revistas em quadrinhos do país.

Para mais informações e programação completa, acesse https://expogeek.com.br/.

Origens do termo



As definições para o termo nerd variam quanto a sua origem. Em meados do século 20, a palavra surgiu com o escritor e cartunista americano Theodor Suess, mais conhecido como Dr. Suess, que atribuiu a nomenclatura a um de seus personagens, caracterizando-o como estranho.



Outra teoria acerca da origem do nome deriva da gíria de língua inglesa knurd, cuja pronúncia se assemelha à da palavra nerd. O termo, que nada mais é do que a palavra drunk (bêbado, em inglês) escrito ao contrário, era empregado aos alunos que preferiam ficar estudando a sair com os colegas. De maneira geral, o termo nerd ficou estigmatizado com o estereótipo do adolescente antissocial e introspectivo que só se interessa por estudos e tecnologia.

Essa realidade, no entanto, não é mais a mesma. Hoje, o termo é usado com orgulho pelos aficionados por games, quadrinhos, tecnologia e animes e muito mais. E, nesse contexto, surge o geek. Originalmente uma terminologia usada para se referir às pessoas excêntricas, hoje o geek se aproxima mais do indivíduo apaixonado por tecnologia e pela cultura pop ocidental de música, jogos e literatura. É justamente nesse contexto de discussão que se insere o Expo Geek - I Festival de Cultura Nerd.

