Cultura celta é tema de exposição e documentário

O nome do nosso País deriva de uma árvore originária da Mata Atlântica, certo? Talvez não. "Existem teses fundamentadas de que o nome do Brasil veio dos celtas irlandeses", defende Darlene Bezerra. A crença da artista plástica vem de anos de pesquisas, que se intensificaram durante uma expedição por seis países europeus onde a civilização celta deixou suas marcas. O resultado está na exposição Uma Ilha Celta Chamada Brasil, que ganha abertura para convidados hoje à noite, na Ebec Galeria de Arte (Pituba).

São da lavra de Darlene nove pinturas e oito instalações. Entre elas, está a obra Hy Brasil, que faz referência a uma ilha irlandesa que, de acordo com a mitologia celta, seria uma espécie de terra prometida, um paraíso onde os guerreiros repousariam após a morte. A mostra também apresenta réplicas de peças históricas e objetos como espadas, adagas e elmos. Peças de design com símbolos como cruzes e espirais também revelam a influência dos povos celtas. A relação desses povos com a natureza é outro tema que serve de inspiração às obras.

Imagens escondidas - Quem for à inauguração da exposição hoje à noite também poderá conferir o lançamento do documentário Os Passos Sagrados de Uma Civilização Mágica, produzido por Darlene Bezerra em parceria com a jornalista Cristina Casalta.

O trabalho reúne vídeos e fotografias captados durante pesquisas em Portugal, Espanha, França, Itália, Irlanda e Inglaterra, países por onde elas viajaram entre junho e agosto do ano passado. "Sabe aquela história de Glauber Rocha, de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Foi mais ou menos isso", compara Cristina.

"Visitamos muitos museus e ruínas, às vezes só com uma garrafa de água mineral e um mapa na mão. Alguns lugares eram de difícil acesso e era proibido filmar. Cheguei a fazer imagens com uma câmera escondida numa caneta", revela a jornalista, que conseguiu "resumir" a longa jornada em duas horas de imagens editadas.

Darlene Bezerra e Cristina Casalta também são parceiras em um blog bilíngue, dedicado ao compartilhamento de informações sobre livros, filmes e eventos ligados à cultura celta. Para conhecer, acesse celticnature.blogspot.com.br.

