Culinária Musical celebra um ano com festa no Casarão Barabadá

O primeiro ano de fundação do Culinária Musical, criada pelo afrochef Jorge Whashington, ator do Bando de Teatro Olodum, será comemorado no próximo domingo, 4, das 13h às 17h, no Casarão Barabadá, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Com a promessa de boa música, expressões artísticas e pratos de culinária afetiva, o evento terá ingressos a R$ 15 (em dinheiro) e o prato R$ 30 (em dinheiro e no débito).

Já estão confirmados shows de Dão, com participações de Denise Correia, Lazzo Matumbi, Juliana Ribeiro, além de um desfile de moda da PJT Models, agência que atua no Pelourinho há uma década na formação de profissionais negros para o mercado de moda.

A tradicional feijoada de feijão preto e o arrumadinho do afrochef Jorge Whashington serão os pratos do evento. "É o tipo de festa que eu iria me divertir. Vamos fazer uma festa de arromba. Meu nome é emoção pura. Ter o retorno das pessoas que se sentem abraçadas quando comem algo que lembra um momento da infância ou alguém que foi importante na vida. A comida tem essa força”, contou o afrochef, por meio de nota da assessoria.

Histórico

Ao longo da sua existência, a interação dessa troca de energia já foi experimentada, entre outros, por Lazzo Matumbi, Alexandre Leão, Jackson Costa, Roberto Mendes, Magary Lord, Carlos Barros, Fábio Santana, Célia França, Denise Correia, Dão, Firmino de Itapuã, Gerônimo, Mário Ulloa, Jack Elesbão, Lívia Natália e Nelson Maca. A iniciativa também já foi palco para intervenções poéticas, desfile de moda, lançamento de livro e performances de dança.

O projeto foi ganhando corpo e se consolida como um evento que movimenta a cena artística na capital, como o sarau poético-musical Vozes Negras – que une poesia, música, discurso racial que relata o universo feminino –; a festa Yemanjá é Black, que acontece a cada 2 de fevereiro; e o Dance o Baile do Seu Corpo, que reedita os bailes black da década de 80, com a fusão entre o clássico e o moderno. Todos criados pelo ator do Bando de Teatro Olodum.

