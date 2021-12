Cristiano Araújo é homenageado em Santo Antonio de Jesus

Cristiano Araújo recebeu uma homenagem, na madrugada desta quinta-feira, 25, durante a festa de São João do município de Santo Antonio de Jesus (a 184 Km de Salvador), onde o cantor se apresentou no último domingo, 21.

Em um telão instalado no palco, a foto do sertanejo e a frase "O que temos para hoje é saudade" era exibida enquanto o público fazia um minuto de silêncio em memória ao cantor.



As homenagens também ocorreram na cidade São Francisco do Conde. Os cantores sertanejos Fernando e Sorocaba e o forrozeiro Adelmário Coelho lamentaram a morte de Cristiano Araujo durante seus shows, na madrugada de quinta-feira.

Um público de 50 mil pessoas fizeram uma homenagem ao sertanejo cantando a musica "Eu Sou Terrível".

Cristiano Araújo e a namorada, Allana Moraes, morreram na manhã de quarta-feira, 24, após sofrerem um acidente de carro, em Goiás, quando voltavam de um show. Os corpos estão sendo velados no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, desde a noite de quarta. O sepultamento será nesta quinta, às 11h, no Jardim das Palmeiras.

